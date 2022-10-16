CANIMIZ YANDI - Yine ihmal, yine facia

Eski Soma Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Amasra’daki faciaya dair, “Artık gelişmiş ülkelerde, insana değer veren ülkelerde bunlar olmuyor” derken, Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da “Grizu önlenebilir, öngörülebilir ve mücadele edilebilir bir şey. Bunu da işçiler yapamaz. Onu, planlayanlar, yönetenler ve denetleme mekanizmaları yaparlar. Burada yaşanan olayda bu üç olguda boşluk görüyoruz” dedi.

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BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Eski Soma Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Bartın Amasra’daki maden faciası ile ilgili “Burada sorumluların hesap vermesi gerekirken, ‘başımız sağ olsun, fıtrat, kader’ diyerek eskiden yaptıkları gibi geçiştirilmeye çalışılacak. Bunu doğru bulmuyorum. Çünkü madencilerin kaderi bu değil, artık gelişmiş ülkelerde, insana değer veren ülkelerde bunlar olmuyor. 21. Yüzyılda bizim bu tür olayları yaşamamız ne yazık ki ülkemize de yakışmıyor.” dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise, facianın yaşandığı bölgede; “Madenler özelleşirken ya da kamudaki işçi sayısı azaltılırken kamu işletmeleri de özel sektör mantığıyla yönetilmeye başlandı… Grizu önlenebilir, öngörülebilir ve mücadele edilebilir bir şey. Bunu da işçiler yapamaz. Onu, planlayanlar, yönetenler ve denetleme mekanizmaları yaparlar. Burada yaşanan olayda bu üç olguda boşluk görüyoruz” dedi. Aksu, “Madenler özelleşirken ya da kamudaki işçi sayısı azaltılırken kamu işletmeleri de özel sektör mantığıyla yönetilmeye başlandı. Devletin bütün kamu sektöründe temel işleyişi özel sektörün mantığı. Daha az işçiyle daha çok üretim, az işçi sağlığı ve güvenliği gideri, dolayısıyla bütün bu maliyetlerinden kısma ve bunu yaparken de denetim olgusunun da boşaltılması içeriğini, Türkiye’de maden sektöründe sık gözlemliyoruz.” diye konuştu.

TTK neyi yalanlıyorsa...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra maden ocağındaki patlamaya ilişkin bazı haberlerde kullanılan “maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TTK Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “Eksi kotlarda yüksek metan gazı” ve “2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu” içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Haber Merkezi

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SAYIŞTAY’IN 2019 RAPORUNDA RİSKE DİKKAT ÇEKİLMİŞ

Sayıştay’ın 2017 yılı raporunda, Bartın Amasra’da facianın yaşandığı maden ile ilgili “Ocak ana havalandırması tersine çalıştırılabilecek nitelikte değildir” tespitinin yapıldığı görüldü. Sayıştay’ın 2019 yılı raporuna dikkat çeken CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise “Sayıştay, Bartın Amasra’daki üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığını; çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğunu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski artıyor diyor” açıklamasını yaptı.

Amasya - anka

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İnanılmaz karbonmonoksit gazı vardı

Bölgede özel bir maden ocağında çalışan işçi Emrah Açıkgöz ise tahlisiye ekibinde olduğunu, patlamayı duyar duymaz olay yerine geldiklerini anlattı. Ekipmanlarla aşağı inip patlamanın olduğu bölgeye ulaştıklarını aktaran Açıkgöz, “Bölgede yoğun karbonmonoksit gazı vardı, cihazlarımızı kuşandık. ‘Aşağıda iki bölge var’ dediler. Biz yangın olmayan bölgedeydik. İçeride inanılmaz karbonmonoksit gazı vardı. Elimizdeki sensörler bile uyarı vermeye başladı. Eksi 350 kotunda ayağa ulaşmaya çalıştık, orada zor da olsa maalesef ilk şehidimize ulaştık ve temiz havaya indirdik” dedi. İkinci arkadaşları için tekrar cihazları kuşandıklarını belirten Açıkgöz, “50-60 metre ileride ona da ulaştık, maalesef o da şehit olmuştu. Orada karbonmonoksit gazı yoğun şekilde devam ettiği için artık temiz havaya çıktığımız yerlerde bile karbonmonoksit görmeye başladık. Bizim de can güvenliğimiz önemli olduğu için ocaktan ayrılmamız gerekiyordu. İki şehidimizi alarak dışarı çıktık.” diye konuştu. Açıkgöz, arıca, “Patlama, rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış. Tabii göz gözü görmüyor, yoğun bir duman da var. El ele tutuşa tutuşa gittik, arkadaşlarımıza ulaştık.” ifadelerini kullandı.

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Her taraf birbirine karıştı

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçileri, yaşadıklarını anlattı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında patlamanın gerçekleştiği vardiyada çalışan madencilerin mesai arkadaşı Aydın Kalaycı, bir toz bulutu ve patlamayla her tarafın birbirine karıştığını söyledi. En çok ocakta üretim yapan arkadaşlarının etkilendiğini belirten Kalaycı, “Ben de 2 dakikayla kurtuldum, 2 dakika daha geride olsam ben de gidiyordum” diye konuştu.

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Soma avukatlarına Amasra yasağı

Bartın’da maden faciasına ilişkin incelemelerde bulunmak için yola çıkan Soma davasının avukatları şehir çıkışında durduruldu. Bartın Amasra’da maden faciasının yaşandığı bölgede inceleme yapmak için Ankara’dan yola çıkan Soma davasının avukatı Sercan Aran ve Halkevleri heyeti, Ankara çıkışında polis tarafından durduruldu. Aran, önce Bartın Valiliği’nin kendilerine izin vermeyeceği söylenerek geri dönmelerinin istendiğini; daha sonra da cam filmleri gerekçe gösterilerek araçlarının bağlanmaya çalışıldığını belirtti.