Basın hürriyeti açısından kaygılar artıyor

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Yönetim Kurulu, Türkiye’de düşünce, ifade ve basın hürriyeti mücadelesi kapsamında meslektaşlarına yönelik sansür, tehdit-şiddet, gözaltı-yargılama, özlük haklarında yaşanan kayıplar ile haberlerde yapılan manipülasyonları kayıt altına alınan ve her ay kamuoyuna duyurulan ‘Medya İzleme Raporu’nun 38’sini açıkladı.

Geçen ay yaşanan şiddet olaylarından birisinin İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan saldırıda vücudunun birçok yerinden yaralandığı belirtilerek, “Bu olay da göstermiştir ki gazetecilere yönelik hasmane tutum, ne yazık ki Türkiye’de her geçen gün daha da geniş bir çevrede yaygınlaşmaya başlamakta. Basın hürriyetini savunanların, kendilerine yönelik bir konunun eleştirel temelde haber yapılmasına karşı bu tutumu, basın özgürlüğü açısından kaygıların daha artmasına neden olmuştur” denildi. Ankara – Ahmet Terzi

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