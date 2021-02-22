Basın kartını niye devlet veriyor?

Yargıtay’ın 2,5 yıl hapis cezası kararını onamasının ardından vekilliğinin düşürülmesi beklenen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun son kanun teklifi basın mensupları için oldu.

Gergerlioğlu, internet sitesinde çalışan basın mensuplarına da basın kartı verilmesini isterken, yeni bir yapıya sahip Basın Kartı Kurulu önerdi. Gergerlioğlu, 5187 sayılı Basın Kanununda değişiklik yapılmasına dair teklifinde, internet sitelerinde ile bazı ‘muhalif’ basın kuruluşlarında çalışan basın emekçilerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı’ndan alınan basın kartının verilmediğine, basın kartının devlet tarafından verilmesinin bile demokrasinin temini açısından soru işareti oluşturduğuna dikkat çekerek, “Demokrasinin bir gereği olan özgür basının temini için ilk başta gazetecilik mesleğini ifa edenlerin basın kartına ulaşabilmesi gerektiği de şüphesizdir. Bu noktada basın kartlarının devlet tarafından verilmesi demokrasinin temini için soru işareti oluşturmaktadır. Bu soru işaretlerinin giderilmesi ve özgür basının temini adına meslek örgütleri tarafından akredite edilen Basın Kartı Kurulu kurulmalı ve basın kartı verme yetkisi bu kurulda olmalıdır.” ddi.

Ankara - anka