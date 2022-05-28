"Basın ve halk susturulmak isteniyor"

Basın örgütleri, “sosyal medya” kanun teklifine tepki verdi: “Seçimler öncesi basın ve halkı susturma girişimi.”

AKP ve MHP’nin basın ve sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi basın meslek örgütlerinin tepkisini çekti. DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, “İnternet medyasıyla ilgili yapılmak istenen bu düzenleme seçimler öncesi bu mecrayı da susturma girişimi” dedi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise “Amerika’daki teknoloji şirketlerinden bile görüş alınırken, Türkiye’deki meslek örgütlerinden görüş alınmaması kabul edilemez” diye konuştu. Çağdaş Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yıldız Yazıcıoğlu, yasa teklifinde “yeni bir suç icadı” yapıldığını kaydederek; “İnternet medyasını yasal zemine kavuşturmak anlamında olumlu bir gelişme gibi sunulmakla birlikte, aslında internet medyasını yasal zemine kavuştururken internet haberciliğini tamamen cendere altına alıyor” diye vurguladı.

Tehlikeli unsurlar barındırıyor

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)’te Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) Koordinatörü Gürkan Özturan, “Alt metinlere, hatta paragraf aralarına bakıldığında oldukça tehlikeli unsurlar ve büyük riskler barındırdığını söylemek mümkün. Çok kısa bir özetle aslında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanmış herhangi bir bilginin yankısı olmayan her şey potansiyel suç olarak kabul edilebilecek gibi görünüyor.” Teklifin 29’uncu maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun “kanunlara uymamaya tahrik” başlıklı 217’nci maddesine bir madde daha ekleniyor. Bu düzenleme ile “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlığı ile yeni bir suç tanımı yapılıyor.

Keyfiliğe imkan sağlayacak

Siber Hukuk Uzmanı Yaman Akdeniz, “Mevcut düzende keyfi şekilde uygulanmasına imkan sağlayacak bir suç tanımlaması var. Açıkçası yaklaşan seçim döneminde sıklıkla başvurulacak ve istisnai olarak Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) kalacak bir suç tiplemesinden daha ziyade sıklıkla uygulanacak bir suç tiplemesi olacağını düşünüyorum.” Akdeniz, bu madde ile bir suç tanımlaması söz konusu olduğu için diğer suçların işleyişinden yani mesela Cumhurbaşkanına hakaret suçundan bir farkı olmayacağını belirterek, “Orada da biz savcıların resen soruşturma başlattığını da görüyoruz, cumhurbaşkanı vekillerinin veya sade vatandaşın da şikayette bulunduğunu görebiliyoruz” diyor.



Susan, korkan bir toplum istiyorlar

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konuyla ilgili “Türkiye’de basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacak bir çalışmadır” dedi. Çakırözer, “Bu yasa, son derece tehlikeli. Yaklaşmakta olan seçim döneminde iktidar, anlaşılıyor ki bu yasayı kullanarak hem özgür basını hem halkın haber alma hakkını hem de milyonlarca yurttaşın sosyal medyada eleştiri hakkını elinden almak istiyor. Bu yasa kapsamında, Türkiye’de basın özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olan en önemli etmenlerden biri olan erişim engeli konusunun kapsamı daha da genişletiliyor” ifadelerini kullandı. Hukukçu Celal Ülgen, seçime kısa süre kala haberciliğin hedef alındığına dikkat çekerek, “Susan, korkan bir toplum istiyorlar. Özgür bir rejim yerine baskıcı ve oligarşik düzen kurmayı tercih edenlerin son çırpınışları” değerlendirmesinde bulundu.