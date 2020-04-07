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7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Basının taleplerine sessiz kalmayın

07 Nisan 2020, Salı
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Koronavirüs salgını sürecinde yerel basına gerekli desteğin sağlanamadığını belirterek, “Yerel Basın ile ilgili iktidar hiçbir önlem almadı. 2019’da resmi ilan alan 100’den fazla günlük gazete kapanmıştı. Bu süreçte iktidar yerel basına yönelik önemli bir adım atmazsa, yerel yönetimler sahip çıkmazsa kapanmalar artarak devam edecektir. Anadolu basınının sorun ve taleplerine sessiz kalmayın, habersiz kalmayın” dedi.

Parti ayrımı bütün belediyelerin yerel basına destek vermesi gerektiği ifade eden Sertel, insanların yaşatılmaya çalışıldığı bu süreçte sektörlerin de yaşatılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Ekonomik paket açıklanmalı

Krizin sektör üzerindeki etkilerinin daha da derinleşmesine müsaade etmeden, medya kuruluşları kapanmadan, işten çıkarmalar başlamadan önlemler alınması gerektiğini söyleyen Sertel, şunları söyledi: “Anadolu basını ilân ve reklâmlarla ayakta duran bir sektör. Özellikle Basın İlân Kurumu üzerinden alınan resmî ilânlar özellikle yerel gazeteler için can suyu niteliğinde. Alınan tedbirler kapsamında uzun bir süre icra ve ihale ilanları, duyuruları yayınlanmayacak. Önemli ölçüde azalmış olan resmi ilanlar daha da azalacak. Özel işletmeler de reklam kısıtlamasına gidecek. Bu durum zaten zor durumda olan Anadolu Basınını daha da zora sokacak. Basın meslek örgütlerinin yardım çığlığına çok geç olmadan kulak verilmeli ve sektöre yönelik geniş çaplı bir ekonomik paket açıklanmalıdır. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyeler de kentlerinin gözü, kulağı, sesi olan yerel basına yönelik destekleyici adımlar atmalıdır.”

HABER: FATİH KARAGÖZ

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