Bayraklı Şehir Hastanesi sorunlar yumağı

2013 yılında temeli atılan, 30 ayda tamamlanacağı iddia edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, açılışının defalarca ertelenmesinden sonra ekim ayında faaliyete başladı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmakta olan sağlık emekçilerinin görevlendirmeyle çalışmaya başladığı hastanede sorunların sonu gelmiyor. Açıldığında tıbbi malzemelerin olmadığı kliniklerle karşılaşan yurttaşların, hastaneye ulaşım ve ilaç temin etme konusunda da ciddi sorunlar yaşadığı öğrenildi. İzmir Şehir Hastanesi’nin civarında herhangi bir eczane bulunmazken, hastanenin dışında bulunan en yakın taksi durağı da polikliniklere yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunuyor. Hastalar, hasta yakınları ve hastane personeli büyük güçlük yaşarken, hat sayısının artırılması ve taksi durağı kurulması talebinde bulunuyorlar. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.