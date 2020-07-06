Bayram ikramiyesi kurbanlığa bile yetmiyor

“Emekliler, Bayram ikramiyesi ile kurbanlık koyun bile alamıyor” diyen Niğde Milletvekili Fethi Gürer, bayram ikramiyelerinin asgarÎ ücret düzeyine çıkarılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1000 TL tutarındaki ikramiyenin asgarî ücret düzeyine çıkarılması için Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığı’nda beklediğini belirtip bu süreçte TBMM gündemine alınmasını istedi. Hazırladığı Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’nda beklediğini ifade eden Gürer, mevcut koşullarda emeklilerin ikramiyeleriyle kurbanlık alamadığını, hatta torununa, çocuğuna bayram harçlığı bile veremediğini vurguladı.

1000 TL ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ

Gürer, bu ikramiyenin her yıl enflasyon karşısında eridiğini belirten Gürer, 12 milyonu aşan emeklinin geçim sıkıntısı içinde olduğunu ifade etti. 6 milyona yakın emekli, emekli olduktan sonrada geçinemediğini ve çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Emekli açlık sınırı altında yaşamaya mecbur kılındığını belirten Gürer, bu çağda emekliye reva görülen bu durum esasen kabul edilemez. Pandemi döneminde emekli ücretinin 1500 liraya çıkarılması binlerce emeklinin ne kadar düşük bir ücretle çalıştığının somut göstergesidir” dedi.

EMEKLİLER İKRAMİYELERİYLE KURBANLIK BİLE ALAMIYORLAR

Gürer, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay’ın bu yıl öngördüğü rakamlar dikkate alındığında emeklilerin, ikramiyeleriyle kurbanlık bile alamadıklarının belirlendiğini ifade etti. Bir kurbanlık koyunun ortalama 1300 TL ile 1500 TL arasında olduğuna işaret eden Gürer, “Emekliler, kendilerine verilen 1000 TL’lik bayram ikramiyeleriyle ne kurbanlık alabiliyorlar ne de çocuklarına ve torunlarına bayram harçlığı verebiliyorlar” diye konuştu.