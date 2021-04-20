Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla defnedilecek

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi’nin Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’e rahmet diliyoruz.

Üstad Bediüzzaman'ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Pazar akşamı (18 Nisan 2021) saat 22.30 sularında vefat etti. Hüsnü Ağabey bir süredir hastahanede yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

13 yaşında iken Üstad Bediüzzaman’ı ziyaret etmiş

Hüsün Bayramoğlu 15 Şubat 1935’de Safranbolu’da doğdu. 13 yaşında iken Emirdağ’da Üstad Bediüzzaman’ı ziyaret etmiş ve 15 yaşına geldiğinde Bediüzzaman’ın bizzat hizmetinde bulunmaya başlamış; 1950’den 1960’a kadar, Üstad’ın hizmetinde bulunmuş; en son seyahatlerinde ve Urfa yolcuğunda Üstad’a refakat etmiş; vefatı vaktinde de Üstad’ın hizmetini ifa ederek son nefesine kadar yanında bulunmuştur.

EYÜPSULTAN KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, bugün (20 Nisan 2021) dualarla uğurlanacak. Öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi’nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak. Bayramoğlu’nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi’nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı’na defnedilecek.

TAZİYELER YAYINLANDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda siyasetçi ve tanınmış kişi Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul - Yeni Asya