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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla defnedilecek

20 Nisan 2021, Salı
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi’nin Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’e rahmet diliyoruz.

Üstad Bediüzzaman'ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Pazar akşamı (18 Nisan 2021) saat 22.30 sularında vefat etti. Hüsnü Ağabey bir süredir hastahanede yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

13 yaşında iken Üstad Bediüzzaman’ı ziyaret etmiş

Hüsün Bayramoğlu 15 Şubat 1935’de Safranbolu’da doğdu. 13 yaşında iken Emirdağ’da Üstad Bediüzzaman’ı ziyaret etmiş ve 15 yaşına geldiğinde Bediüzzaman’ın bizzat hizmetinde bulunmaya başlamış; 1950’den 1960’a kadar, Üstad’ın hizmetinde bulunmuş; en son seyahatlerinde ve Urfa yolcuğunda Üstad’a refakat etmiş; vefatı vaktinde de Üstad’ın hizmetini ifa ederek son nefesine kadar yanında bulunmuştur.

EYÜPSULTAN KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, bugün (20 Nisan 2021) dualarla uğurlanacak. Öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi’nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak. Bayramoğlu’nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi’nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı’na defnedilecek.

TAZİYELER YAYINLANDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda siyasetçi ve tanınmış kişi Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul - Yeni Asya

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Yorumlar

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  • sen ve ben

    19.4.2021 18:56:09

    Yaprak dokumu gibi 2021

  • İsmail Atak Cebecili

    19.4.2021 12:59:43

    Kazım Bey, sohbetinizde de işi makul, münasip, uygun, yakışan bir dil ve üslup kullandınız, Sizi tebrik ederim. Hulül etme, edenler, edenlerin bugünkü, yarınki durumları da elbette önemli ve takibi gereken konular diye düşünüyorum.

  • Toygar

    19.4.2021 12:15:22

    Allah rahmet eylesin.

  • İbrahim

    19.4.2021 09:14:27

    Rabbim mekanını cennet eylesin inşaallah.

  • Özdemiroğlu

    19.4.2021 08:53:40

    C. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun!

  • Muallim Osman

    19.4.2021 04:52:57

    İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Üstadımızın rahmetullahi aleyhin talebesi Hüsnü Bayram abimiz mübarek ramazan-ı şerifte vefat etti, Efendimiz sav ve Üstadımız ve talebelerine kavuştu. Rabbim Celle Celalûhu rahmet eylesin, başımız sağ olsun, cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin, makamı firdevs cennetinde âli olsun inşaallah.

  • Ulaş

    19.4.2021 04:48:39

    Allah rahmet eylesin.

  • Sezai MUMCU

    19.4.2021 01:58:57

    Allah rahmet eylesin ve tüm hisim, akraba ve NURCULARA sabr-i cemil ihsan etsin. Saff-i evvelde merhum ve muazzez Üstadimiz Bediüzzaman Said Nursî'nin etrafinda cansiperane saf tutmalarindan ötürü nihayetsiz onlara medyunuz. Artik BÜTÜN NURCULAR Risale-i Nurlara sarilma, ihlas ve uhuvvette kenetlenmede KUDSÎ BIR HATTA ITTIHAT edeceklerdir.

  • Yılmaz

    19.4.2021 01:24:06

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

  • Mehmet Türeli

    19.4.2021 01:21:23

    Allah rahmet eylesin

  • Feyzullah ayhan

    19.4.2021 00:42:04

    İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun. Allah rahmetiyle muamele eylesin.

  • Müslüm

    19.4.2021 00:28:59

    Allah rahmet eylesin inşallah

Risale-i Nur Külliyatı

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