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7 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Bediüzzaman Mevlidi bugün

07 Eylül 2019, Cumartesi
Van Bediüzzaman Mevlidi bugün öğlen namazından sonra Yukarı Nurşin Camii’nde okutulacak.

 

Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olacağı Van Mevlidi bugün gerçekleşecek.

Yeni Asya Gazetesi Van temsilciliği ve Risale-i Nur Enstitüsü’nün organize ettiği Van Bediüzzaman Mevlidi  yarın öğle namazına müteakip Yukarı Norșin Camii’nde  tertip edilecek. 

Van Yeni Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Van  milletvekilleri  başta olmak üzere, siyasî parti  temsilcilerinin, STK başkanlarının dâvet edildiği mevlide İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Mardin ve ilçeleri tarafından yoğun katılım  sağlanacağı  ifade edildi. Yeni Asya Van Temsilciliği  afişleri, el ilânları ve SMS ile mevlide  katılımların artması yönünde katkıda bulunuyor.

‘Van Mevlidi’ni çok önemsiyoruz’

Van’ın cadde ve sokakları, bilboardlar Bediüzzaman Mevlidi için afişlerle süslenirken Bediüzzaman Said Nursî sevdalıları ise Nur menzillerine ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Yeni Asya Gazetesi Van Temsilcisi Ahmet Yaprak, “Türkiye’nin  zorlu  süreçlerden geçtiği bu günlerde  böyle bir  mevlidi  yapmak  çok  manidar, bu yüzden  Van  Mevlidi’ni  çok  önemsiyoruz. Bölgede  yaşanan nahoş  olayların  bertaraf edilmesi ve  uhuvvetin  inşasına Bediüzzaman Van Mevlidi  vesile olur inşallah” dedi. 

Van Mevlidi’ne, il dışından gelen konuklarımıza da her türlü konaklama ve ikramlar yapılacak.

HABER: SÜLEYMAN ÇELEBİ

FOTOĞRAFLAR: Erhan Akkaya / Yeni Asya Arşiv

Etiketler: bediüzzaman, mevlid
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