Van Bediüzzaman Mevlidi bugün öğlen namazından sonra Yukarı Nurşin Camii’nde okutulacak.

Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olacağı Van Mevlidi bugün gerçekleşecek.

Yeni Asya Gazetesi Van temsilciliği ve Risale-i Nur Enstitüsü’nün organize ettiği Van Bediüzzaman Mevlidi yarın öğle namazına müteakip Yukarı Norșin Camii’nde tertip edilecek.

Van Yeni Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Van milletvekilleri başta olmak üzere, siyasî parti temsilcilerinin, STK başkanlarının dâvet edildiği mevlide İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Mardin ve ilçeleri tarafından yoğun katılım sağlanacağı ifade edildi. Yeni Asya Van Temsilciliği afişleri, el ilânları ve SMS ile mevlide katılımların artması yönünde katkıda bulunuyor.

‘Van Mevlidi’ni çok önemsiyoruz’

Van’ın cadde ve sokakları, bilboardlar Bediüzzaman Mevlidi için afişlerle süslenirken Bediüzzaman Said Nursî sevdalıları ise Nur menzillerine ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Yeni Asya Gazetesi Van Temsilcisi Ahmet Yaprak, “Türkiye’nin zorlu süreçlerden geçtiği bu günlerde böyle bir mevlidi yapmak çok manidar, bu yüzden Van Mevlidi’ni çok önemsiyoruz. Bölgede yaşanan nahoş olayların bertaraf edilmesi ve uhuvvetin inşasına Bediüzzaman Van Mevlidi vesile olur inşallah” dedi.

Van Mevlidi’ne, il dışından gelen konuklarımıza da her türlü konaklama ve ikramlar yapılacak.

HABER: SÜLEYMAN ÇELEBİ

FOTOĞRAFLAR: Erhan Akkaya / Yeni Asya Arşiv