Bediüzzaman mevlidi okutuldu

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri, Çağımızın Kur'an tefsiri Risale-i Nur Külliyatının Müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri başta olmak üzere vefat etmiş bütün ehli iman için dün İstanbul Eyüp Sultan Camisinde mevlid okutuldu.

Asya Kültür ve Medeniyet Derneği ile Yeni Asya İstanbul’un düzenlediği mevlid muhabbete vesile oldu.

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