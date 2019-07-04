Belediyede inanç masaları olacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu, “Kadim kent İstanbul’un içinde barındırdığı tüm manevî dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki, belediyemizin bir inanç masası olacak” dedi.

Görüşmenin ardından Bartholomeos ve İmamoğlu gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu şöyle konuştu; “Kadim kent İstanbul’un içinde barındırdığı tüm manevi dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki belediyemizin bir inanç masası olacak. ve bu inanç masası aynı zamanda şehrimizin kendi yöneten belediyenin her inanca saygılı her inanca eşitlikçi tavrı ortaya koyma adına bu masanın aktif hale gelmesi ve bize tavsiye ve önerilerde bulunmasını önemsediğimizi belirttik.”

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