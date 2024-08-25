Beraat kararını asla kabul etmiyoruz

Furkan Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıkılan ve ilçede can kaybının olduğu tek bina olarak kayıtlara geçti. Bina enkazında 51 kişi öldü. Apartmanda kolon kesildiği tespit edildi.

Furkan Apartmanı’nda yakınlarını kaybedenler, 3 sanığa beraat verilmesine karşı Furkan Apartmanı enkazı önünde adalet nöbetine başladı. Vatandaşlar, “Beraat kararını kabul etmiyoruz, adalet istiyoruz”, “Bu binada kolon kesildi, adalet istiyoruz”, “Katiller dışarıda adalet nerede?” yazılı pankart taşıdı. Çöken Furkan Apartmanı’nda 19 yaşındaki oğlu Emre Şahin’i kaybeden Seçkin Şahin: “Açıkça kolon kesildiği tespit edilmiş bir yerde 3 sanığa beraat kararı verilmesini asla kabul etmiyoruz. 51 canın ölümünden sorumlu firari müteahhitler Sever kardeşlerin yakalanmasını talep ediyoruz. Adalet istiyoruz” dedi. Gaziantep - anka

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