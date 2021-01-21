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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Berberoğlu için AYM’den yine ihlâl kararı

21 Ocak 2021, Perşembe 13:00
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, hakkındaki ihlâl kararının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiğini ileri süren eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda, yeniden ihlal kararı verdi.

İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar örneğinin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi. Anayasa Mahkemesince hakkında daha önce ihlal kararı verilen Enis Berberoğlu’nun avukatları, ihlal kararının yerel mahkemelerce yerine getirilmemesi nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.   

Karar oybirliğiyle alındı

Yüksek Mahkeme, ihlâl kararının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiğini ileri süren Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda, yeniden ihlâl kararı verdi. Berberoğlu’nun, Anayasanın 67. maddesinde güvence altına alınan “seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakkı” ile Anayasanın 19. maddesinde düzenlenen “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine karar verildiği belirtildi. Kararın oy birliğiyle alındığı, daha sonra yazılacak gerekçede, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının bağlayıcı olduğu vurgusunun güçlü şekilde yapılacağı öğrenildi.

AA

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