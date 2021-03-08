Beştepe’den 3 başşehre zeytin dalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Ankara’nın bir süredir sorun yaşadığı Washington, Brüksel ve Kahire’ye yönelik sıcak mesajlar vermesi dikkat çekti.

Kalın, “Mısır’la Doğu Akdeniz, Libya ve dünyanın unutmuş gibi göründüğü Filistin meselesinde işbirliği yapmak istiyor ve ikili ilişkilerimizi görüşmek istiyoruz” dedi. Avrupa ile ilişkilerde ilerleme kaydedeceklerine inandıklarını söyleyen Kalın, “AB ile çok yapıcı bir momentum yakaladık ve ilişkilerimizin daha da ilerlemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. “Türkiye ve ABD’yi bölen en temel 3 konu; ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği destek, S-400’ler ve CAATSA yaptırımları” diyen Kalın, “Fakat bu konuları yapıcı bir diyalog yoluyla çok şeffaf ve samimi olarak konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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