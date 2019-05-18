Bilimi değil, müteahhitleri dinlediler

TMMOB, önceki gün hava şartlarından dolayı uçakların İstanbul Havalimanı’na inememesini eleştirerek “Biz bu tehlikeye dikkat çekmiştik, ama onlar bilime değil müteahhitlere kulak verdiler” dedi.

İstanbul Havalimanı'na ilişkin DHMİ'den açıklama

Yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda hava şartları sebebiyle önceki gün sorun yaşandı, birçok uçak uzun süre tur atmak zorunda kaldı ve bazı uçaklar Tekirdağ Çorlu Havalimanı’na yönlendirildi. Airport haber, bazı uçakların şiddetli rüzgârın etkisinden dolayı havalimanını pas geçmek zorunda kaldığını, bazı uçakların yakın meydanlara yönlendirildiğini duyurdu. İstanbul Havalimanı’ndan kalkışların da bu süreçte kontrollü olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Hava şartlarının düzelmesi ile inişler kısmen normale dönse de, çok sayıda uçak Tekirdağ-Çorlu Havalimanı’na yönlendirildi. Uçuş takibi sitesi Flightradar’a göre, İstanbul Havalimanı’nın açılması sonrası taşınan ve ‘millet bahçesi’ yapılacağı açıklanan İstanbul Yeşilköy Havalimanı’na yönlendirilen uçaklar da oldu.

AA: Kümülonimbus bulutları yoğunlaştı

Anadolu Ajansı İstanbul Havalimanı’ndaki bazı seferlerde öğleden sonra etkisini arttıran sağanak ve rüzgâr sebebiyle aksamalar yaşandığını belirttiği haberde, “kümülonimbus (Cb) bulutlarının havalimanı çevresinde yoğunlaştığını’ belirtti. İstanbul Havalimanı ‘İstanbul’a üçüncü havalimanı’ olarak tanıtılmış, ancak yeni limanın açılması sonrasında Yeşilköy Havalimanı kapatılmıştı. Yaşanan kriz sebebiyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Twitter’dan açıklama yaptı. Açıklamada, “Biz bu tehlikeye dikkat çekmiştik, ama onlar bilime değil müteahhitlere kulak verdiler” denildi. Açıklamada, havalimanına yönelik 2014’te hazırlanan teknik rapordan ilgili bölüm de yer aldı. Raporda, proje alanının doğrudan deniz üzerinden gelen rüzgârlara açık olduğu, bunun da tehlikeye sebep olacağı bilgisi dikkat çekti.

Yılın 107 günü rüzgârlı

Independent Türkçe’nin haberine göre, havalimanıyla ilgili hazırlanan Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre de, havalimanının inşa edildiği bölgede yılın 107 günü kuvvetli rüzgârlı, 65 günü ise yoğun bulutlu geçiyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sıtkı Erduran 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, mevcut veriler itibariyle yerin havalimanı yapımına uygun görünmediğini söylemişti. Ayrıca bölgede kış aylarında çiğ ve kırağı da sıklıkla görülen tabiat olayları arasında yer alıyor.