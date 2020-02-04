Bir anne daha evlâdına kavuştu

Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Açan ailesi, güvenlik güçlerine teslim olan evlâdına kavuştu.

Bingöl’den gelerek 13 Ocak’ta oturma eylemine katılan Metin Açan’ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, dün Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Metin ve anne Necla Açan, ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde oğluyla buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğullarına “Hoş geldin” diyen Açan çifti, 4 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı. AA

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