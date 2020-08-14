Gazeteci yazar Aydın Engin, “Acaba aramızdaki siyasal ayrılıkları aynen koruyarak bir siyasal etkinlik ve eylemler zincirinde buluşmak mümkün mü?” diye sordu.

“101 Kır Saçlı” imzasıyla yayınlanan açıklamaya destek veren gazeteci yazar Aydın Engin, T24’deki yazısında farklı kesimlerin aynı bildiriyi imzalasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Gazetci Aydın Engin’in yazısın bir bölümü şöyle: Acaba aramızdaki siyasal, ideolojik, düşünsel ayrılıkları, varsa örgütsel bağlarımızı aynen koruyarak bir siyasal etkinlik ve eylemler zincirinde buluşmak mümkün mü?

Siyasal İslâm ile Türk milliyetçiliğinin “imam nikâhı”dan oluşan ittifakının toplumu derin bir yoksulluğa, ülkeyi bir çöküşe sürüklemek pahasına iktidarlarını pekiştirmek, perçinlemek için attıkları adımlar git gide onarılması çok güç “hasarlar”a yol açıyor.

Bu kör gidişi durdurmak, ülkeyi yeniden hiç olmazsa demokrasinin temel bileşenlerine döndürebilmek için bir çıkış aranıyor.

Ülkede bugün için en güçlü muhalefet hareketini temsil eden kadın hareketleri bu arayışın vazgeçilmez halkaları. “101 Kır Saçlı”nın çok yankılanan çağrısı da bu yaygın arayışın yansılarından biri.

“101 Aksaçlı bildirisini” benimsediklerini ve desteklediklerini açıklayan “404 Yurttaş Bildirisi” de toplumun çok farklı kişi ve kesimlerindeki aynı çıkış arayışının yansısı.

Gerek “101 Aksaçlı”, gerek “404 Yurttaş” bildirilerine imza koyanlar bu “arayış”ın yaygınlığını kanıtlıyor. Her iki bildiride yer alanların siyasal kimlikleri, benimsedikleri ideolojik çizgiler, meslekleri şaşırtıcı bir çeşitlilik ve farklılık gösteriyor. Biraz iddialı bir deyişle, bugüne kadar bu kadar farklı kesimlerin bir bildiri metninde ortaklaştıklarına galiba tanık olmadık.