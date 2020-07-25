Birinci hedef parlamenter sistem

CHP’nin Mart ayında yapılması planlanan ancak virüs sebebiyle ertelenen 37. Kurultayı izleyicilerin katılmadığı sadece delegelerin katılımı ile Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkez yapılıyor.

MEHMET KARA - ANKARA Kurultayının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Birinci hedefimiz; yeni bir anayasayla güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Güçlü demokratik parlamenter sistem için, öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış gücünü milletten alan yeni bir anayasa yapılacaktır. Bu ülkeye bugüne kadar anayasalar hep vesayetçi kurumların baskısıyla geldi ve oluşturuldu. Biz vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış yeni bir anayasa yapacağız. Cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlanacak, partili olmasına son verilecektir. Gerekli denge ve denetim mekanizmaları kurulacak. Yargı bağımsızlığı sağlanacak. HSK, AYM ve yüksek yargı organı üzerinde vesayetine son verilecek. Yasa tasarı ve teklifleri TBMM Komisyonları’nda görüşülürken, ilgili meslek kuruluşları, STK ve uzmanların görüşleri mutlaka alınacak. Kaptı-kaçtı kanunları olmaz” dedi.

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