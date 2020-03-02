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2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Biz ateşkes sağlanmasının derdindeyiz'

02 Mart 2020, Pazartesi 20:14
Milli Savunma Bakanı Akar, "Orada rejim tarafından yapılan büyük zulümler var. Masum insanların yaşadığı yerleri vuruyorlar. Biz ateşkesin sağlanmasının, göçün önlenmesinin, yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesinin derdindeyiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğe destek açıklamasında bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın da katıldığı görüşmede konuşan Akar, ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, bunun sadece askeri bir faaliyet olmadığını, harekatın çok önemli insani bir boyutunun da bulunduğunu söyledi.

"Orada rejim tarafından yapılan büyük zulümler var"

"Bahar Kalkanı Harekatı"nın insani boyutuna vurgu yapan diğer devletlerin bu konuda ders almasının önemine değinen Akar, "Herkes bir iş yapıldığında o eylemin arkasından kar bekliyor. Özellikle Batılı ülkelerin son dönemde Afrika'da yaptıkları faaliyetlerin buna benzer nedenleri var. Bizde böyle bir şey yok. Orada rejim tarafından yapılan büyük zulümler var. Hastaneler, okullar, pazar yerleri, masum insanların yaşadığı yerleri vuruyorlar. Biz bunun önlenmesinin, ateşkesin sağlanmasının, göçün önlenmesinin, bölgede yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesinin derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayından beri bölgede kadın, yaşlı, çocuk demeden 500 masumun katledildiğini, 5 binden fazla kişinin yaralandığını belirten Akar, "Tüm bunlara rağmen biz elimizden geldiğince tarihi, insani, vicdani görevimiz neyse Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yaptık, yapmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

AA

Etiketler: ateşkes, Hulusi Akar
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