BM, Bangladeş'in Arakanlı mültecileri yerleştirdiği adayı ziyaret etti

Bangladeş ile Birleşmiş Milletler (BM), bir BM heyetinin Arakanlı mültecilerin yerleştirildiği adayı ziyaret etmesi konusunda anlaştı.

BM ile Bangladeş arasında yaklaşık bir yıl süren görüşmelerin ardından bir BM heyetinin, teknik değerlendirmeler yapmak üzere Dakka yönetimi tarafından Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yerleştirildiği Bhasan Char Adası’nı ziyaret etmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Ziyaret kararı Bangladeş Dışişleri Bakanlığı ile BM yetkililerinin geçen hafta Dakka’da yaptığı görüşmenin ardından geldi.

BM Mülteci Ajansı Yetkilisi Mustafa Muhammed Sazzad, BM ile Bangladeş'in söz konusu ziyaretin en erken tarihte yapılmasını kararlaştırdığını ve ziyaretin detaylarına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Delwar Hüseyin de söz konusu ziyaretin gelecek hafta yapılacağını vurguladı.

Bakanlığın, BM ziyaretine teknik destek sağlayacağını belirten Hüseyin, BM’nin Dakka yönetiminin Ada'da 100 bin Arakanlı mültecinin yerleştirilmesi için inşa ettiği altyapıdan tatmin olmasını beklediklerini söyledi.