BM’den ‘Suriye’ uyarısı

BM “Suriye genelinde insanÎ yardımlar hiç bu kadar kritik olmamıştı” uyarısında bulundu. Suriye’nin koronavirüs salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında olduğu belirtilmişti.

Uluslararası Suriye Destek Grubu’nun İnsanî Erişim Çalışma Grubu toplantısı, İsviçre’nin Cenevre şehrinde video konferans yoluyla yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in özel danışmanı Najat Rochdi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Pedersen’in Suriye genelinin tamamını kapsayan “âcil ateşkes çağrısını” yinelediğini aktardı. Rochdi, ateşkesin, Kovid-19’la mücadele edilmesi ve Suriye halkının daha fazla acı çekmemesi adına önemini vurguladı. Suriye’de halk sağlığı sisteminin “kırılgan” olduğunu belirten Rochdi, potansiyel Kovid-19 salgını için âcilen tıbbî ekipman, cihaz ve malzemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

“6 milyon sivil virüse karşı savunmasız”

Rochdi, 1 milyonu 1 Aralık 2019’dan bu yana İdlib’de yerinden edilenler olmak üzere, ülkede toplam 6 milyon sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaştı. Najat Rochdi, bu sivillerin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız şartlarda yaşadığına işaret etti. Kovid-19’un yayılma tehlikesine dikkati çeken Rochdi, 9 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye’de “yeni” ve “benzersiz” bir durumla karşı karşıya olduklarını vurguladı. Rochdi, “Suriye genelinde insanîyardımlar daha önce hiç bu kadar kritik olmamıştı. Bütün Suriyeliler ve onlara yardım sağlayanlar risk altında.” değerlendirmesinde bulundu. Rochdi, İnsanî Erişim Çalışma Grubu üyelerine, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan komşu ülkelerin desteklenmesinin de kritik önem arz ettiğini ilettiğini aktardı. Pedersen, Suriye’nin Kovid-19 salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında olduğunu belirtmişti.