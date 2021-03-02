Boğaziçi’nden Danıştay’a dâvâ

Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapan 70 öğretim üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’nun bu görevden alınması için Danıştay’a dâvâ açtı.

Akademisyenler dâvâ dilekçesinde atamanın hukuksuz olarak gerçekleştiğini gerekçe göstererek Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini talep etti. Hazırlanan dilekçede, Bulu’nun güncel mevzuat hükümlerine uygun şekilde atanmış olsa dahi, yapılan atama işleminin Anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmadığı belirtilerek, “Hukuka aykırı bir işlemdir. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan takdir yetkisi maalesef kamu yararının aleyhine ve atama işleminin oluşturacağı etki gözetilmeden kullanılmıştır” ifadelerine yer verildi. Dava dilekçesinde, Bulu’nun siyasî geçmişinden de söz edilerek, “2002’de AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın kuruluşunda yer almış, 2009 yerel seçimlerinde AKP Ataşehir Belediye Başkanlığı, 2015 genel seçimlerinde ise yine AKP İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı olmuştur” ifadelerine yer verildi.

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