"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Boğaziçi öğrencileri kırgın

10 Şubat 2021, Çarşamba 13:00
Boğaziçi öğrencileri yaşanan olaylara, “Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm” diyerek tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar sürerken, üniversiteye giriş sınavında Türkiye genelinde derece yapmış öğrenciler yaşananlarla ilgili olarak bir video yayınladı. Sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına videoda öğrenciler, şu sözlerle tepkilerini dile getirdi: Boğaziçi Psikoloji bölümünde okuyan Ekin Derdiyok: “Boğaziçi Psikoloji bölümüne Türkiye yirmincisi olarak girdim. Sinir bilimi alanında uzmanlaşarak Alzheimer ve otizm tedavisi üzerine çalışmak istiyorum. 2 Ocak’tan beri yaşananlar beni Türkiye’de akademik kadroların liyakate göre değil, sadakate göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

‘Ülkem adına çok üzgünüm’

Boğaziçi İktisat bölümünde okuyan Bengisu Kaynar: “Boğaziçi İktisata Türkiye üçüncüsü olarak girdim. Türkiye’de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.” Boğaziçi Üniversitesi Politika bölümünde okuyan Halit Demirhan: “Boğaziçi politikaya Türkiye 49’uncusu olarak girdim. Beni yetiştiren hocalarım gibi bir akademisyen olmak ve öğrenci yetiştirmek istiyordum. Son bir ayda üniversitemin maruz kaldıkları bana hayalimi gerçekleştirebilecek Boğaziçi ve Türkiye kalmayabileceğini hissettirdi. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

‘Demokratik taleplere karşılık şiddet uygulandı’

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Meltem Arslan: “Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğini ilk bine girerek kazandım. Bir kadın mühendis olarak kendimi yetiştirmek istememdeki en temel motivasyonum doğduğum topraklara yazılım ve teknoloji alanlarında fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.” Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümü öğrencisi Yusuf Efe: “Ülkemi temsil ettiğim uluslararası fizik olimpiyatlarında Avrupa birincisi oldum. Boğaziçi elektrik-elektronik bölümüne de Türkiye birincisi olarak yerleştim. İleride hayalim Türk akademisinde kalarak yapay zeka alanında öncü çalışmalara imza atmak. Ancak son bir aylık süreçteki demokratik taleplerime karşılık şiddetle karşılaşmak beni derinden etkiledi. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pençe Kartal-2 Harekatı'ndan acı haber

    'Çin Görev Gücü' adlı bir birim kuruldu

    Japon esnafının sorunları Meclis gündeminde

    TÜİK’ten aynı nakarat

    Dünya genelinde küresel salgının son 24 saati

    Alanyaspor, Galatasaray'ı eledi

    Çin zulmü Avusturya'da da protesto edildi

    ABD'den Myanmar'a yaptırım kararı

    'Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun 2. doz aşılarına başlıyoruz'

    Türkiye'de son 24 saatte 8642 vaka ve 95 ölüm gözlemlendi

    MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

    “İslamofobi ve hukuksuzlukları” protesto için toplanacaklar

    AB’den Myanmar’a yaptırım sinyali, BM'den uyarı

    Yarım ton patates yol parasına gidiyor

    Sultan 2. Abdülhamid Han dualarla yad ediliyor

    Aşıdaki eşitsizlik ekonomiyi negatif etkiler

    Sigara tiryakisini kurtarma projesi başlıyor

    Eksik kadro aşı hızını yavaşlatıyor

    Gıda israfı bütün dünyanın gündemi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Çek git Özal”dan “Sıkıysa istifamı isteyin”e
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Her vatandaş kendisine iftira edenleri mahkemeye vermeli!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demirel ve AP’yi görmezden gelmek ne demek?
    Genel

    Pençe Kartal-2 Harekatı'ndan acı haber
    Mikail YAPRAK

    “Bu vatanda dört parti”yi doğru anlamak..
    Genel

    TÜİK’ten aynı nakarat
    Süleyman KÖSMENE

    Virdimiz Risale-i Nur’dur
    Ahmet BATTAL

    Akademi ve eleştiri hakkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.