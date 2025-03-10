Bolu’daki yangında ihmaller zinciri - Müfettiş raporunda ihmale dikkat çekildi

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin vefat ettiği faciayla ilgili müfettiş raporları, ihmalleri gözler önüne serdi.

TBMM Kartalkaya Komisyonu: Yangın uyarı sistemi yoktu

TBMM Komisyonu, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu

Yangın faciası tatil alışkanlıklarını değiştirdi

Bolu’daki otel yangını unutuldu

Kartalkaya aileleri hukuk mücadelesi başlatıyor

İnsanî değerlerimiz de yandı

Bolu’daki yangın faciasında müfettiş raporu çıktı. 21 Ocak 2025’te Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili hazırlanan mülkiye başmüfettiş raporları, Meclis Araştırma Komisyonu’na gönderildi. İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü ön inceleme sonucunda, Bolu İl Özel İdaresi ve Bolu Belediyesi’nin olayda sorumluluk taşıdığı tespit edildi. Nefes Gazetesi’nden Murat Gürgen’in haberine göre, otel yönetimi Aralık 2024’te yeterlilik belgesini yenilemek amacıyla Bolu Belediyesi’ne başvurdu. Ancak, belediyeye bağlı itfaiye ekibi, otelde ciddi eksiklikler tespit etti. Bu gelişmenin ardından, otel yönetimi başvuruyu geri çekerek yeni bir belge almak için tekrar başvuruda bulundu.

Yetkili makamlar bilgilendirilmedi

Müfettiş raporlarında, otel ile ilgili belirlenen eksikliklere rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığı ve yetkili makamların bilgilendirilmediği vurgulandı. Bolu Belediyesi yetkililerinin ve işyeri çalışma ruhsatını veren Bolu İl Özel İdaresi’nin ihmaller zincirinde sorumluluk taşıdığı sonucuna varıldı. Raporda, gerekli denetimlerin zamanında yapılmaması, eksikliklerin giderilmesi için yeterli adımların atılmaması ve yasal prosedürlerin uygulanmaması gibi ihmallerin trajik olayın yaşanmasına zemin hazırladığı belirtildi. 78 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili hukuki süreç devam ederken, yetkililerin ihmali kamuoyunda büyük tepki çekti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, ihmalin sorumlularına yönelik hukuki yaptırımların netleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi