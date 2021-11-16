CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, KHK mağdurlarının dosyalarının yıllarca bekletilmesi ile ilgili, “Yüzde 90 ret veriyorlar. Yaklaşık yüzde 10 iade var. Böyle hukuk mu olur?” dedi.

CHP, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Sivas’taki KHK mağdurlarıyla Kayseri’de buluştu. Buluşmada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, “Bir dosyanın 5 yıl beklemesi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 5 yıl sizi askıda yaşatıyorlar. Ondan sonra yüzde 90 ret veriyorlar. Yaklaşık yüzde 10 iade var. Böyle hukuk mu olur? Dolayısıyla verilen mücadele anamızın ak sütü gibi meşrûdur” dedi.

‘Adalet istiyoruz’ feryatlarını duymadılar

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, adalet çökerse toplumun da çökeceğini belirterek halkın iktidarının yakın olduğunu söyledi. Özer, konuşmasına şöyle devam etti: “15 Temmuz sonrası yaklaşık 126 bin kişinin kararname ile görevlerine son verildi. Evet, görevlerine son verilenler içerisinde suçlular da olabilir, tabiî ki suçsuzlarda. Buna karar verecek olan adalettir. Tabii o adalet gerçekten varsa. Siyasî iktidarın güdümünde değilse. Görevine son verilen bu insanlar hukuk mücadelesi başlattı. Mahkemelere başvurdu. Mahkeme kararıyla beraat edenler oldu. Hakkında takipsizlik kararı verilenler veya suçun soruşturma açılmasına dahi gerek duyulmayanlar oldu. Anayasa Mahkemesi de bu yönde insanların suçlarının olmadığını ve görevine iade edilmesi gerektiği yönünde kararlar verdi. Ama isminde ‘adalet’ olduğunu iddia eden AKP, bu kararları görmezden geldi. ‘Adalet istiyoruz’ feryatlarını duymadı.”

Âdil yargılanma Anayasal bir haktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da yaptığı konuşmada, toplantı için yaşanan salon engeline tepki gösterdi ve şöyle konuştu: “Komisyonun hukuksuzluğunu ve lağvedilmesi gerektiğini, OHAL Komisyonu’nun kararlarının, bekleyen dosyaların mahkemelere devredilmesi gerektiğini ve bu hukuksuzlukların, bu adaletsizliklerin de evrensel hukuk değerlerine göre çözüleceğini açıkça ifade etmiştik. Ve o günden bu yana sayın Genel Başkan’ımız da bizler de gittiğimiz her yerde bunu dile getirmeye ve sizlerden dinlediklerimizden sonra da daha neler yapabilirizi oturup karar vererek paylaşmaya özen gösteriyoruz. CHP olarak ne diyoruz? Adil yargılanma hakkı Anayasal bir haktır.”

Kayseri - Anka