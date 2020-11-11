Bu gidişin sonu erken seçim

Prof. Dr. Burak Arzova, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Arzova yaptığı açıklamada, “Bu değişiklikle beraber Türkiye’nin kısa bir sürede, bu bir senede olmayabilir, seçimle de karşı karşıya kalabileceğini düşünüyorum. Bu seçim için atılmış bir adım da olabilir. Ekonomik bozukluklar ve çöküntüler, büyük siyasi değişiklikleri de beraberinde getirir. Ekonomide kan değişikliği ile beraber seçime yönelik ekonomi politikalarının uygulanması da gündeme gelebilir. Düşün ki bir futbol takımı var. Bu futbol takımı çok kötü sonuçlar alıyor. Bu futbol takımında teknik direktörün futbolcularla iletişimi kopmuş, gidebilecek herhangi bir yön yok. Ama biz teknik direktörü görevden almak yerine onun malzemecisini görevden alıyoruz. Böyle bir başarı bekliyoruz. Bu tabii çok mümkün değildi” dedi.