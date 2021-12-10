Bu hukuk tanımazlıkla nereye?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AİHM kararlarını yok saydıkları açıklamasına uzmanlardan ‘hukuk tanımazlık’ eleştirisi geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa’nın Kavala ve Demirtaş ile ilgili kararlarını tanımadığını, bu kararları yok hükmünde saydığını söyledi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan’ın “yok hükmünde, bizim yargımız üzerinde kararı tanımıyoruz” açıklamasıyla Türkiye’nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi ve imzacısı olduğu AİHS hukukunu tanımama iddiasında bulunduğunu belirten Altıparmak, Türkiye’nin AİHS’i kabul ettiği gün itibariyle AİHM kararlarına uymayı vaat ettiğini hatırlattı.

Siyasi değil, hukukî bir karar

Altıparmak, “Yargı kararına, mahkeme kararına uyulması gerektiği aşikar. ‘Ben uymayacağım, tanımıyorum’ denilmesini ise, bunun hukuki analizini yapmak da pek mümkün değil. Bu açıklama, ‘Ben hukuku tanımayacağım anlamına geliyor ve ‘Sonuçlarını göze alıyorum’ demektir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi için siyasî organ denilerek ‘karar siyasî’ iddiası ortaya atılıyor. Ancak aldığı karar imzacı tüm devletler için hukukî ve bağlayıcı bir anlaşma olarak AİHS bakımından siyasi değil hukuki karar alıyor. Sözleşme kapsamında bağlayıcı niteliğine sahip bir süreç yürütülüyor. Aslında ‘Hukuken tanımıyorum’ demek siyasî karar oluyor. Herhangi bir mahkeme kararını tanımadığınızı söylediğiniz zaman hukuk çerçevesince hareket etmiyorsunuz. Türkiye, AİHM’e ve Konsey’e resmi yanıtlar vermiştir. Ama cevap verdiğiniz dahil olduğunuz hukuki süreç bittikten sonra ‘Tanımıyorum’ diyorsunuz” dedi.

Daha da ağırlaşacak

Konsey’in talebine Türkiye’nin bugün Erdoğan’ın “yok hükmünde” şeklinde tavır alması durumunda bunun hukukî, siyasî ve iktisadî sonuçları olacağını kaydeden Avrupa Birliği (AB) uzmanı Mithat Can Baydarol, Konsey’in Türkiye’nin üyeliğini askıya alabileceğini ve böylece Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı davrandığının resmen ilan edilmiş olacağını ifade etti. Bunun yanı sıra Türkiye’nin ekonomisi için yabancı sermayeyi çekmeye çalışmasına rağmen hukukun üstünlüğünün geçerli olmadığı bir ülkeye yabancı sermaye yatırımı olmayacağını belirten Baydarol, “AB ne yapacaktır? AB’yle tam üyelik müzakereleri ise 3 Ekim 2005’te başlamıştı ve bunun arkasında da Konsey’in Türkiye’nin muteber ülkeler arasında olduğu yönünde beyanda bulunması vardı. Türkiye sınıf atlamıştı. Ama sınıfı kaybettiğiniz zaman ise AB’nin de tam üyelik müzakereleri askıya alması gibi ciddi bir siyasi sonuç ortaya çıkabilecektir. Bu ise Türkiye’nin şu anki ekonomik ve siyasi belirsizliklerine bakılırsa durumu daha ağırlaştıracak etkilere yol açar” dedi.

Hukukla bağdaşmıyor

Avrupa’yla ilgili böylesi bir durum söz konusuyken Erdoğan’ın neden tanınama, kabul etmeme yönünde açıklamalar yaptığını sorduğumuz Baydarol, Erdoğan’ın hangi bilgiyle böyle açıklamalar yaptığını kendisine sormak gerektiğini belirterek, T.C. Anayasası’nın 90’ncı maddesi uyarınca uluslararası anlaşmalar için ‘Türk hukukunun üstünde’ kabulü bulunduğuna işaret etti. Baydarol, “Dolayısıyla ‘Ben bunu tanımıyorum, iç hukuka bakarım’ denilmesinin hukuk mantığıyla bağdaşır bir tarafı yoktur” vurgusunu yaptı.