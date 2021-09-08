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8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bu hukuksuzluk artık bitmeli

08 Eylül 2021, Çarşamba
İstanbul KHK’lılar Platformu, kendilerine yapılan haksızlıklarla ilgili, “Bütün bu haksız ve hukuksuz uygulamalardan vazgeçilmeli” açıklamasını yaptı.

İstanbul KHK’lılar Platformu, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber bir açıklama yayınladı. Platformdan yapılan açıklamada “Biz öğretmenler; eşitliğin, özgürlüğün, adaletin temele alındığı, insanın sevildiği, saygı gördüğü, insanın insan olarak yaşayabildiği ve etik, ahlâkî değerlerin, evrensel normların yani insanı insan yapan özelliklerin var olduğu bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyor ve buna uygun eğitim anlayışı ile hareket ediyoruz. Bizler tam da karşı olduğumuz ve on yıllardır mücadele ettiğimiz anlayışlar tarafından ihraç edildik. Haksız, hukuksuz bir şekilde işsiz, aşsız, geleceksiz, sivil ölüme terk edildik. Adımız kadar eminiz ki KHK’lar ve onların müsebbibi siyasî iktidar gidecek. Biz ve yarınlara olan umudumuz kalacaktır” denildi.

‘Mücadeleye devam edeceğiz’

“Bizler aydınlık yarınları kurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz, ama bizleri ihraç eden siyasal iktidara ise hukuksuz dönemin hesabı kalacaktır” denilen açıklamada, “5 yıldır devam eden KHK zulmü, insanlık dramı can yakıcı bir noktaya gelmiştir, 5 yıldır bizi görmeyen, görmek istemeyen Siyasî partiler, toplumun büyük bir çoğunluğu bizleri görmek zorunda kalmıştır. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir zorunluluğu vardır.  Artık toplum ve siyasî partiler suçsuzluğumuzdan, bize yapılan haksızlıklardan söz ediyorlar. Bu duruma Khk’lılar olarak verdiğimiz öz mücadeleler sonucu geldik. Ve işimizi geri alana dek mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Bütün özlük hakları iade edilmeli

Açıklamada, “Bütün bu haksız ve hukuksuz uygulamalardan vazgeçilmeli ve aşağıdaki maddeler bir an önce hayata geçirilmelidir: 1- KHK’lar bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalıdır. 2- KHK’larla ihraç edilenlerin itibarları iade edilmeli, işten atıldıkları gibi tekrar Resmî Gazete ile bu defa suçsuzlukları ilan edilerek işlerine döndürülmelidirler. 3- Tüm özlük hakları iade edilmelidir. 4- Bu kişilere ve ailelerine çektirilen acılarından dolayı devlet olarak özür dilenmelidir. 5- Eğer bir suçlu varsa, suçluluğu yargı kararıyla ispatlanıncaya kadar masum olduğu bundan sonra da unutulmamalıdır. 6- Kapatılan ve el konulan kurumlar sahiplerine iade edilmelidir. 7- Kapatılan kurumlarda çalışıp, maaş, tazminat ve özlük haklarını alamayanlara tüm hakları iade edilmelidir. 8- Devlet arşivlerinde tutulan fişleme listeleri imha edilmelidir. Bu fişlemelerde dahli olanlar yargılanmalıdır” denildi.

İstanbul – Yeni Asya

 

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