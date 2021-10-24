Bu kafayla ekonomi düzelmez

Türkiye ekonomisinin siyasî baskılardan arındırılamayan bir Merkez Bankası ile karşı karşıya olduğunu savunan Yeditepe Üniversitesi Ticarî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Siyasî baskılarla faizin enflasyonun 4 puan altına düşürülmesi tabiri caizse ekonomiden bir gram anlamamaktır” görüşünü dile getiriyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, TL’nin yeninden değer kazanması ve enflasyonun düşmesi önündeki en büyük engelin mevcut ekonomi politikaları olduğunu söyleyen Prof. Ulusoy, “Türk Lirası’ndaki değer kaybını durdurmak, bu ekonomi yönetimi ile, bu ekonomik mantıkla imkansız. Çünkü zaten bir politika yok ortada. Yani ne bir maliye politikası, ne bir para politikası, ne de bir sanayi politikası ortada yok” diye konuşuyor. Haber Merkezi

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