"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Bu karar hukuka aykırı'

27 Mart 2021, Cumartesi 23:35
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davadan karar çıktı.

Dâvânın 131. duruşmasında; 33 beraat, 27 mahkûmiyet, 4 müebbet, 2 ağırlaştırılmış müebbet cezaları verildi. Kararı yorumlayan, Dink Ailesi’nin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, “Bu cinayetten sadece FETÖ sorumlu değil; duyarlılık olmadığı sürece bu dâvâlar akamete uğramaya devam eder. Ciddî anlamda hukuka aykırı bir karar” diye konuştu. 

T24’ün haberine göre, Hrant Dink dâvâsında 14 yıl sonunda verilen kararların anlamını Dink Ailesi’nin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddianame hazırlanırken, soruşturma sürdürülürken, cinayete giden süreçte yaşananlar ve Hrant Dink’e yönelik linç sürecini yönetenler etkin bir şekilde soruşturulmamışlardı. Sorumlu devlet görevlilerinin bir bölümü 2007 yılından beri sürmekte olan soruşturmada ilginç bir şekilde soruşturmayı yürüten makamlar olarak yer almışlardı. Dink cinayetinin hangi süreçlerden geçirilerek işlendiği açığa çıkartılamamıştı. Buna rağmen 2016 yılı Nisan ayında başlayan soruşturmada kovuşturmanın geliştirilmesine yönelik taleplerde bulunduk, fakat yargılamada bu mümkün olmadı. Bugün verilen karar da birçok sanığın beraatiyle sonuçlandı. Ciddî anlamda hukuka aykırı bir karar. Biz istinaf ve oradan çıkan karara bağlı olarak Yargıtay sürecini başlatacağız” dedi.

Etiketler: karar, hukuk
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Başkanlık kırmızı çizgiyse yeni anayasa konuşulur mu?'

    Kendini İslam dinini tanıtmaya adadı

    'Bediüzzaman bir müceddiddir'

    Yemen: Çözümden uzak, ölüme yakın

    Berat gecesi dua ve ibadet coşkusuyla idrak edildi

    e-ticaret hacmi büyüdü

    İlkbaharda kara kış

    AB'den Yunanistan'a 32 milyar euroluk pandemi desteği

    Türkiye'de 30 bin 21 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Tokyo Camisi'nde Berat Kandili programı

    İran ve Çin arasında 25 yıllık iş birliği anlaşması

    D-655 Karayolu'nda çökme meydana geldi

    İran'da özel sektöre aşı satın alma izni verildi

    Myanmar'da şiddet son bulmuyor: En az 16 ölü daha

    Marmara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

    Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri İklim Zirvesi'nde bir araya gelecek

    'Salgın yüzünden 100 milyon çocuk okumayı öğrenemedi'

    DSÖ'den 'yoksul ülkelere aşı bağışlama' çağrısı

    İllerin milletvekili sayıları yeniden düzenlendi

    Devlet destekli sanal kumarhane

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Sene içinde bir kudsî çekirdek: Berat
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fıtratı ve ahlâkı korumak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Merdiven başı adaleti
    Ali FERŞADOĞLU

    Derdiniz ne kardeşim?
    Cevher İLHAN

    “Ekonomide şahlanış dönemi” rakamları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali HAKKOYMAZ

    Bakmayı öğreten adam
    Ekrem BAŞÇI

    Yozgat’ta Bediüzzaman ve Yeni Asya rüzgârı
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nden kurtulduk derken...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.