'Bu karar hukuka aykırı'

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davadan karar çıktı.

Dâvânın 131. duruşmasında; 33 beraat, 27 mahkûmiyet, 4 müebbet, 2 ağırlaştırılmış müebbet cezaları verildi. Kararı yorumlayan, Dink Ailesi’nin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, “Bu cinayetten sadece FETÖ sorumlu değil; duyarlılık olmadığı sürece bu dâvâlar akamete uğramaya devam eder. Ciddî anlamda hukuka aykırı bir karar” diye konuştu.

T24’ün haberine göre, Hrant Dink dâvâsında 14 yıl sonunda verilen kararların anlamını Dink Ailesi’nin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddianame hazırlanırken, soruşturma sürdürülürken, cinayete giden süreçte yaşananlar ve Hrant Dink’e yönelik linç sürecini yönetenler etkin bir şekilde soruşturulmamışlardı. Sorumlu devlet görevlilerinin bir bölümü 2007 yılından beri sürmekte olan soruşturmada ilginç bir şekilde soruşturmayı yürüten makamlar olarak yer almışlardı. Dink cinayetinin hangi süreçlerden geçirilerek işlendiği açığa çıkartılamamıştı. Buna rağmen 2016 yılı Nisan ayında başlayan soruşturmada kovuşturmanın geliştirilmesine yönelik taleplerde bulunduk, fakat yargılamada bu mümkün olmadı. Bugün verilen karar da birçok sanığın beraatiyle sonuçlandı. Ciddî anlamda hukuka aykırı bir karar. Biz istinaf ve oradan çıkan karara bağlı olarak Yargıtay sürecini başlatacağız” dedi.