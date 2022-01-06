Bu politikalarla enflasyon inmez

Yüksek enflasyon başta vatandaş olmak üzere sanayiciden çiftçiye kadar bütün kesimleri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Özellikle bütün dünyada artan enerji ve diğer girdi maliyetlerine ek olarak Türk Lirası’ndaki (TL) hızlı değer kaybı enflasyondaki tırmanışı hızlandırıyor. “Enflasyonun köpüğünün” alınabilmesi için mevcut politikaların işe yaramayacağını belirten ekonomist Arda Tunca ise “Burada ne gibi yöntemlerin uygulanabileceğine bakacağız. Ve ekonomik gerçekliklerden biraz koptuğumuz ortada. Yine baskı yöntemlerini söyleyebiliriz. Bunların başında zabıtalar aracılığı ile yapılan denetimler var” dedi. Tunca, değerlendirmesini “Bu tarz uygulamaların tarihte başarılı olduğu bir örnek yok. Bu uygulamalar enflasyonu düşürmüyor, aksine azdırıyor. Çünkü arz tarafında bir süre sonra sorunlar oluşuyor” diye sürdürdü. DW Türkçe’nin haberine göre Tunca, “Enflasyon yukarı giderken piyasa faizleri söylendiği gibi düşmüyor aksine yükseliyor” ifadelerini kullandı.

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