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29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

"Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır"

29 Ocak 2020, Çarşamba 13:30
TBMM Başkanı Şentop, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planıyla ilgili, "Grup başkanvekilleriyle görüştüm. Bir ortak bildiriyle, parlamento adına da bunu kınayan, yanlışlığını ifade eden bir açıklama yapacaklar inşallah." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

 

Meclis'te gazetecilerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dün ABD Başkanı, İsrail'in şu anda yolsuzluklarla ilgili olarak yargılanan başbakanını da yanına alarak, Filistin topraklarıyla hatta Suriye topraklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bunun Orta Doğu barışı, İsrail-Filistin barışı için bir plan olduğunu söyledi ancak bu planın bölgede barışı değil tam aksine çatışmaları körükleyeceği açıktır." diye konuştu. 

İsrail'in bugüne kadarki iddiaları ve işgal altında tuttuğu topraklarla ilgili sahiplenme iddialarının ABD tarafından onaylanmış gözüktüğünü dile getiren Şentop, özellikle ABD Başkanı Trump'ın sanki dünyanın tapusunu elinde tutan bir kişi gibi hareket etmesi ve Suriye toprakları gibi üçüncü ülkelerin topraklarıyla ilgili kararlar verebileceğini düşünmesinin uluslararası hukuk bakımında çok vahim bir tablo olduğunu vurguladı. 

"Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır"

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası alanda her alanda olduğu gibi hukuk vardır. Hukuk yoksa güç kullanımı eşkıyalıktır. Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır. Ayrıca Filistin halkının talepleri, bu konudaki tezleri, görüşleri de dikkate alınmadan tek taraflı bir beyanla adeta Netanyahu'nun seçim kampanyasına destek gibi anlaşılabilecek bir tavır vardır. Dün ben bununla ilgili görüşümü ifade etmiştim. Bugün de Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin grup başkanvekilleriyle görüştüm. Bir ortak bildiriyle, parlamento adına da bunu kınayan, yanlışlığını ifade eden bir açıklama yapacaklar inşallah. Bu konu uzun bir tarihi olan konudur. 

1947'den beri Filistin toprakları üzerinde İsrail'in işgali devam ediyor. Farklı farklı bölgeler daha sonraki çatışmalarda da işgal edilmiş bölgeler. Bu konuda uluslararası hukuk ve BM kararları açıktır. İsrail'in işgalciliği uluslararası kuruluşlar tarafından başta BM olmak üzere de ifade edilmiştir, karar altına alınmıştır. ABD'nin bu tavrı, tutumu sadece bölgede değil dünyada da barışın önünde önemli bir engel olarak karşımıza çıkacaktır. 

Filistin-İsrail anlaşmazlığının geçmişine baktığımızda güç kullanarak bölgede birtakım kazanımlar elde etmenin bugüne kadar imkansız olduğu görülmüştür. ABD de elindeki gücü kullanarak aynı yolu denemeye çalışmaktadır. Geçtiğimiz 70 yıllık süre bunun mümkün olmadığını göstermiştir. Mümkün olmayacaktır. Ben bütün ülkeleri, uluslararası hukuka ve başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların kararlarına saygılı davranmaya, ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermeye davet ediyorum." 

Şentop, bir gazetecinin, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin sorusu üzerine, Astana süreci kapsamında özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde bölgede bir çatışmasızlık durumunun tesis edildiğini anımsattı. TBMM Başkanı Şentop, "Buna tarafların uyması gerekiyordu. Rejim güçlerinin buna uymayan bazı eylemleri, ihlalleri olmuştu. Türkiye orada gözlem noktalarında da çatışmasızlığı kontrol eden bir görev üstlenmektedir. Bu mutabakatlar üzerine gerçekleşen bir durum. Bu mutabakatı bozan tarafla ilgili olarak da gereken görüşmeler, müzakereler yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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