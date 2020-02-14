Burhan Kuzu hakkında soruşturma başlatıldı

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti’nin tahliyesi ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Prof. Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen inceleme başlatıldı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kuzu’nun nüfuzunu kullanarak Zindaşti’nin serbest bırakılması için yargıya baskı yaptığı ve tahliye edilmesini sağladığı ileri sürülüyor. Konuyla ilgili ortaya çıkan haberler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Perşembe günü konuya ilişkin sessizliğini bozarak açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Euronews Türkçe’nin haberine göre adı ilk kez uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı sırada Yunanistan’da yakalanmasıyla duyulan Zindaşti, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün de bazı dâvâlarda gizli olarak kullandığı bir kişi olarak biliniyor.

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