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21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Büyük kriz dörtnala

21 Temmuz 2022, Perşembe 00:31
PROF. DR. ESER KARAKAŞ: 2022 BÜYÜK EKONOMİK KRİZİ DÖRT NALA GELİYOR. ERDOĞAN’IN YERİNDE OLSAYDIM HEMEN SEÇİME GİDERDİM.

ÂCİLEN DÖVİZE İHTİYAÇ VAR

“Türkiye’nin âcilen dövize ihtiyacı var, parayı uluslararası piyasalardan yüzde 12 dolar faiziyle ancak bulabiliyor, bu da şimdilik kaydıyla. İthalâtımız çok artıyor ve buna paralel olarak da cari açığın millî gelire oranı çok yükseliyor.”

HUKUK DEVLETİ BİTTİĞİ İÇİN...

“Türkiye ekonomisi döviz üretemiyor, hukuk devleti bittiği için yabancı yatırım da gelmiyor,  ama seçim odaklı ‘büyüme’de ısrarlı Erdoğan. Bu da Türkiye’yi çok büyük bir krize götürüyor. Bir yerlerde dolar girişi olmazsa ekonominin kışı krizsiz çıkarması çok güç.”

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Büyük kriz dörtnala

Türkiye’de 2022 büyük ekonomik krizi dört nala geldiğini belirten Eser Karakaş, “Türkiye ekonomisi döviz üretemiyor, hukuk devleti bittiği için yabancı yatırım da gelmiyor ama seçim odaklı büyümede ısrarlı Erdoğan. İşte bu da Türkiye’yi çok büyük bir krize götürüyor” dedi.

Artıgerçek yazarı Eser Karakaş, “Türkiye’de 2022 büyük ekonomik krizi dört nala geliyor. Burada bir ölçüde belirsiz olan büyük krizin seçimden önce mi, sonra mı olacağı” dedi. Yazısında Türkiye’nin acilen dövize ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Karakaş, “Türkiye parayı uluslararası piyasalardan yüzde 12 dolar faiziyle ancak bulabiliyor, bu da şimdilik kaydıyla; dedikodulara göre, ama güçlü bir ihtimal, bizden çok daha ucuza kredi bulabilen bir-iki Arap ülkesinden ikinci el borçlanmaya gidilecek yani mesela bir ülke(?) uluslararası piyasalardan yüzde 4 ile kredi alacak ve bize bu parayı yüzde altı ya da yedi dolar faiziyle verecek. Alan razı, satan razı, gelinen yer burası” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’ın yerinde olsam seçime giderim”

Türkiye çok partili sisteme geçildiğinden bu yana yaşanan önemli krizlerden birine gidildiğini vurgulayan Karakaş şunları yazdı: “CDS puanımız Rusya dışında rekora gidiyor, 908 dolayında, kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye notu yatırım yapılabilir ülke derecesinin çok çok altına düştü. Ülke ekonomisinin iflas etme ihtimali yüzde 16 düzeyinde görünüyor uluslararası istatistiklerde. (...)Türkiye ekonomisi Menderes dönemlerinden günümüze 2003-2008 başarısı dışında hep reel ekonominin canlı olduğu konjonktürlerden sonra büyük krizlere girdi. Toplam ithalatımızın yüzde 92’si ara malları ve sermaye malları; başka bir ifade ile üretim yapmak için, yapıyoruz da son dönemde, ithalatımız çok artıyor ve buna paralel olarak da cari açığın milli gelire oranı çok yükseliyor. Türkiye ekonomisi döviz üretemiyor, hukuk devleti bittiği için yabancı yatırım da gelmiyor ama seçim odaklı büyümede ısrarlı Erdoğan. İşte bu da Türkiye’yi çok büyük bir krize götürüyor. Bir yerlerde karşılığını bilemeyeceğiz bir dolar girişi olmaz ise ekonominin kışı krizsiz çıkarması çok güç. Erdoğan’ın yerinde olsa idim hemen erken seçime giderdim.”

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