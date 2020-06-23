Camilerde 5 vakit namaz cemaatle kılınabilecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açacaklarını açıkladı.

AA

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