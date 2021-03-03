Can Kardeş Mart sayısında ''Ezan, Vatan, Bayrak'' diyor

İstiklal Marşı’nın kabulü vesilesiyle Can Kardeş bu sayısında “Bu ezan, bu vatan, bu bayrak” başlıklı bir dosya hazırladı.

İstiklâl Marşı’nın kabulü vesilesiyle Can Kardeş bu sayısında “Bu ezan bu vatan bu bayrak” başlıklı bir dosya hazırladı. Kapak konusunu Demirhan Kadıoğlu’nun kaleme aldığı yazıda, İstiklâl Marşı’nın edebî ihtişamının yanı sıra, tarihî, stratejik önemi vurgulanıyor. Bir var oluş mücadelesi bakımından bu marşın öneminin altı çizilirken, Âkif’in bizi biz yapan değerleri son derece yüksek bir düzeyde ustalıkla ruha nakşedildiği hatırlatılıyor. Ezan, vatan ve bayrak temasının bu millet nezdinde bir bütünü ihtiva ettiği anlatılmakta. Bu arada, İstiklâl Şairi Mehmet Âkif’in kaleme aldığı destansı şiir, Can Kardeş dergisinin tam ortasında yer alıyor. Dilerseniz bu posteri, duvarınıza asabilirsiniz.

ÜÇ AYLARI ARİF’TEN DİNLEYİN

Rahmet iklimini soluyan Can Kardeş’in kahramanı Arif, Şaban ayına girecek olmanın heyecanı içinde... Peygamber Efendimizin (asm) Şaban ayı geldiğinde diğer aylara göre daha fazla oruç tutmasını öğrendikten sonra bakalım nasıl bir davranış gösteriyor, hep birlikte okuyalım.

SAİD’İN SIRRI NE?

Mehtap Yıldırım Yükselten, “Said’in Sırrı” hikâyesinde Bediüzzaman’ın küçüklüğünde yaşanan gerçek bir olayı kaleme almış. Arkadaşlarından daha erken ceviz toplamaya başlayan ve topladığı bu cevizleri toprağa gömen Küçük Said ile şirin bir sincap arasında geçen ilginç bir hadise... Merakla okuyacağınız bu hikâyenin sonu acaba nasıl bitiyor? Mutlaka okuyun.

BEDİÜZZAMAN VE NAMAZIN KERAMETİ

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefat yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan çizgi-kıssa bölümümüzde çizer Hayreddin Ekmen, “Namazın Kerameti” başlıklı bir konuyu ele aldı. Bediüzzaman Said Nursî’nin gençlik döneminde yaşadığı bu ilginç olayı çizgilerle anlatan Ekmen, genç mollanın elleri kelepçeli iken birdenbire kelepçenin nasıl açıldığını ve namaza durduğunu ustalıkla anlatıyor.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI

Geleceğin bilim insanı H2 Nur, küresel dünyanın sırrını bize bir deneyle anlatırken, Fenlerin Dilinde, duyduğumuz, gördüğümüz, kokladığımız kısaca yaşanan her anın beynimizi nasıl depoladığını merak ediyorsanız, “Beyin Kütüphanesi” başlıklı yazıyı mutlaka okuyun. Bu öyle bir kütüphane ki ortalama 4.7 milyar tane kitabı sığdırabilecek kadar büyük. “Ne Haber” bölümümüzde, her çocuğun doğduğu andan itibaren kaliteli ve yeterli bilgiye eşit bir şekilde erişimini sağlayan “Kütüp-Anne Platformu haberi var. Haberi, Kübra Örnek Korkmaz kaleme aldı.

TAÇSIZ KRAL: KAPLAN

İrem Demir, Hayvanlar Âlemi’nde Ormanın Taçsız Kralı: Kaplan’ın ilginç dünyasına ışık tutuyor. Yalnız yaşamayı seven kaplanın bakalım bilinmeyen daha ne yönleri var? Merak eden sayfaları çevirebilir.

CAN KARDEŞ OKUYUN, OKUTUN

Çizgi karakterler Uçan Çocuk, Vız vız Arı ve İkizler’le dolu dolu bir Can Kardeş. Dahası, bilmece-bulmaca sayfaları, Faaliyet Sayfası, Resfebe, Origami, Bir Fikrim Var ve daha neler var neler! Can Kardeş ailenizin ve geleceğin dergisi. Okuyun ve okutun!