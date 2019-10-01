Çavuşoğlu Macron'u eleştirdi

Türkiye'ye sığınmacı ve ifade özgürlüğü konusunda eleştiriler yönelten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi. Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göç sorunu ile ifade ve basın özgürlüğü konularında Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ilişkin, "Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Onursal Başkanı olarak Avrupa Konseyi'nin 70. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Strazburg'da bulunan Çavuşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Macron'un, AKPM Genel Kuruluna hitabında popülizme kapılarak Türkiye'ye yönelik gerçek dışı iddialarda bulunduğunu belirterek, Fransa Cumhurbaşkanının "lüzumsuz ve gereksiz suçlamalarda bulunduğu" değerlendirmesini yaptı.

Macron'un göç konusunda Türkiye'yi eleştirmesinin büyük bir talihsizlik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bugüne kadar Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmayı eksiksiz uyguladıklarını anımsattı.

Çavuşoğlu, AB'nin göç konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediğine işaret ederek, "Eleştirilmesi gereken varsa, AB ve AB'nin lideri gibi geçinmeye çalışan Fransa gibi ülkelerdir. Macron, kaç tane göçmeni Fransa'ya almıştır? O göçmenler yerine Suriye'deki YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda sık sık ağırlıyor. Fransa ve AB'nin, Türkiye'ye bir söz söylemeden önce dürüst olup sözlerini tutması gerekiyor." ifadesini kullandı.