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3 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Çavuşoğlu: Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır

03 Kasım 2020, Salı 10:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

 

AA

Etiketler: Çavuşoğlu, terörizm
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