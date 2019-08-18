Çaycı Emin Ağabeyi rahmetle anıyoruz

17 Ağustos 1967 yılında Van’da bir trafik kazasında yanarak şehit oldu. Bu vesileyle Çaycı Emin Ağabeyi, vefat yıl dönümünde duÂlarla anıyoruz.

Bediüzzaman ve Çaycı Emin Aslen Vanlı olan Emin Ağabey, Doğu Anadolu bölgesinden sürgün olarak Kastamonu’ya gönderilmişti. Kastamonu’da Nasrullah Camii’nin şadırvanında bir çay ocağı işletiyordu. Emin Ağabey Kastamonu’da iken, Üstad Bediüzzaman’ı Kastamonu’da Çarşı Polis Karakoluna getirmişlerdi. Bediüzzaman’la o zaman tanımıştı. Küçük bir alış verişle başlayan hizmeti, ömrünün sonuna kadar devam etmişti. Van’daki Yemen Bey ismini Bediüzzaman, “Emin Bey” olarak değiştirdi. Risale-i Nur Talebeleri arasındaki ismi ise Çaycı Emin’di. Aynı zamanda doğudaki aşiret beylerinden olan Emin Bey Kastamonu’da uzun süre Bediüzzaman’a hizmet etmişti. 17 Ağustos 1967 yılında Van’da bir trafik kazasında yanarak şehit oldu. Bu vesileyle Çaycı Emin Ağabeyi, vefat yıl dönümünde duâlarla anıyoruz. İstanbul - Yeni Asya

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