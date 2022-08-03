Çevik Bir dışarıda, onlar niye içeride?

Demans teşhisi konulan ve sağlık sorunları yaşayan HDP’li Aysel Tuğluk’un ve benzer durumdaki diğer tutukluların avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılmamasına tepki gösterdi.

Çevik Bir’e tahliye

Tepkiler, 28 Şubat Davası nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık bir yıldır cezaevinde olan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in demans nedeniyle tahliye edilirken Tuğluk’un tutukluluğunun devam etmesi üzerine arttı.

gazeteduvar’ın haberine göre, Çevik Bir’in avukatı Ümit Kara, müvekkilinin ileri demans hastası olduğunu, cezanın anlam ve sonucunu idrak edemediğini, yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları yaşadığını belirterek tahliye edilmesi talebiyle savcılığa dilekçe vermişti. Aysel Tuğluk’un avukatlarından Serdar Çelebi Çevik Bir için verilen tahliye kararını, ‘‘Bu durum, aynı hastalık teşhisi konmuş iki vatandaşın kanun önünde eşit olup olmamasıdır’’ şeklinde değerlendirirken, avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir ise, “Kişiye göre hukuk işletiliyor” şeklinde yorumladı.

Ne Kürtler eşit olabiliyor ne de muhalifler

Demans hastası Çevik Bir’in tahliyesiyle ilgili avukat Serdar Çelebi, “Bu, aynı hastalık teşhisi konmuş iki vatandaşın kanun önünde eşit olup olmaması durumudur” dedi ve ekledi: “Eşitilik meselesine gelince bu ülkede maalesef ne Kürtler eşit olabiliyor ne de muhalifler. Onların bir şekilde ceza çekmesi gerekiyor galiba. Eğer Çevik Bir hasta ise, cezaevinde kalamıyorsa elbette ki tahliye olmalı ama aynı teşhisten Çevik Bir çıkarılıyor ve Aysel Tuğluk tutulmaya devam ediyorsa demek ki ortada ikili bir hukuk var.” Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 22 Temmuz’da bir açılışta yaptığı konuşmada cezaevinde tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olanlarla ilgili yeni düzenlemelerin hazırlığında olduklarını duyurmuştu.

Haber Merkezi