Çevik Bir’e tahliye

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı Çevik Bir hakkında; sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi.

Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktı. Cezaevi önüne gelen yakınları ile kısa bir süre sohbet eden Bir, tahliyenin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi. Cezaevi önünde kısa bir açıklama yapan Bir, “Böyle güzel şeylerin her zaman peşinde olun. Teşekkür ederim” dedi. Kız kardeşi Güleren Bir Pişpişoğlu ise, “Keşke daha önce sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz” diye konuştu. Haber Merkezi

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