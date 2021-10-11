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11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismi değiştirildi

11 Ekim 2021, Pazartesi 20:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MEB Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge Merkezi'nde öğretmenlerimize ve personele yönelik geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kitinde üretim aşamasına geldik." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. 

"Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz."

 "Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde, cari dengemizi 'fazla' yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz."

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz."

"(Yeşil Kalkınma) Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz."

"Yeşil Kalkınma devrimini tüm çalışmalarımızın merkezine yerleştirerek insanlığın önündeki bu önemli krizin çözümünde öncü rol üstlenmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Değişikliği Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığının kurulacağını açıkladı.

"Artık hiç kimsenin bu ülkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve beklentileri üzerinden ayrımcılık siyaseti yapmasına izin vermeyeceğiz."

"Bu yıl ikna yoluyla 153 terör örgütü mensubunun teslim olmasını sağladık. Son 5 yılda yeniden kazandığımız gençlerimizin sayısı 1000'i geride bıraktı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Düzensiz göçmen) Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değil. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha fazla sorumluluk bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

AA

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