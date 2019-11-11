Cezaevleri 7 aydır ödeme yapmıyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların ilaç ihtiyaçlarını karşılayan eczacılara 7 aydır ödeme yapılmadığını ifade ederek, “7 aydır geciken reçete bedellerinin bir an önce gönderilmesini talep ediyoruz” açıklaması yaptı.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ilaç ihtiyaçlarını karşılayan eczacıların ödemelerini alamadıkları için hizmet veremez duruma geldiğini dile getiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan yaptığı yazılı açıklamada, “Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü yaklaşık 7 aydır reçete bedellerini ödemiyor” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Adalet Bakanlığı kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolde, kuruma teslim edilen fatura eki reçetelerin tamamı incelenerek, fatura teslim tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içerisinde ödeneceğinin belirtildiğini ifade eden Saydan, “Geçtiğimiz nisan ayı da dahil olmak üzere 7 aydır kurumun ödeneği olmadığı için reçete bedelleri ödenmedi. Kurum, hala ‘ödenek onayı çıkmadı’ diyor. Kurum tarafından ödemelerin önümüzdeki Ocak 2020’ye bile kalabileceği söylendi” diye konuştu.

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