Cezaevleri Nurlanıyor

Medrese-i Yusufiye kampanyamıza yoğun ilgi artarak devam ediyor.

Medrese-i Yusufiye Risalesi, Meyve Risalesi, Gençlik Rehberi, Haşir Risalesi, Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Cevap Veriyor ve Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp isimli eserlerden oluşan 7 kitaplık “Medrese-i Yusufiye” setleri talepte bulunanlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Cezaevlerinde ihtiyaç büyük Mahkûm ve hükümlülerin istekleri doğrultusunda, cezaevlerinden gelen kitap talepleri karşılanmaya devam ediyor. 2 Temmuz 2019 tarihinde 79, 9 Temmuz 2019 68, 26 Temmuz 2019 tarihlerinde ise 50 koliden oluşan 3. parti kitap ve külliyatlar da cezaevlerine teslim edilmek üzere kargoya verildi. Birçok sayıda mahkûm ve tutuklu taleplerinin var olduğu da bildiriliyor. Risale-i Nur Külliyatları’nı teslim alan tutuklu ve mahkûmların teşekkürlerini sizlere iletiyor, Cenab-ı Hak yaptığınız ve yapacağınız yardımları dergâh-ı izzetinde kabul buyurmasını diliyoruz. Kampanya destek hattımız: (0531) 609 65 56 İstanbul- Yeni Asya Haber Merkezi

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