CHS, OHAL’de dayatıldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, İzmir’de yapılan İYİ Parti Adalet Politikaları Konferansı’nda konuştu.

Erdem, “Milletçe, ülkece zor günlerden geçiyoruz. Kriz demek buna artık çok yetersiz. Büyük bir ekonomik bir buhrandan geçiyoruz. Bu ülkeyi yönetememenin, kötü yönetmenin her alanda yarattığı bir buhran. Bu ekonomik krizin en önemli nedeni hukukun bir kenara bırakılması ve hukuktaki büyük kriz. Tek adam rejiminden geçiyoruz. Birçok devletin kanunlarında OHAL döneminde Anayasa’da tek bir kelime oynatamazsınız. Biz OHAL döneminde; zorla, milletin yarısının en az inadına, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamenter sistemini değiştirdiler” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 4 yılda önemli kayıplar yaşadığını savunan Erdem, bu sistemle kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığını, hükümetin denetlenemediğini söyledi. İzmir - Anka

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