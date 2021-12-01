Çiftçiye haciz yeniden başlayacak

Çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası’na olan borçlarının erteleme süresi önceki gün sona erdi. Çiftçi Mehmet Ali Görel, “Ben ne yapayım şimdi? Satamıyorum. Dolar, euro yüksek diye herkes yatırım yapıyor. Hiç tarla, bahçe alan yok. Diğer türlü de bir ödeme şansım yok” dedi.

Çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlarının erteleme süresi önceki gün sona erdi. Bugüne kadar ertelenen borçlarını ödeyemeyen çiftçiler için haciz uygulaması yeniden başlayacak. Hem kuraklıktan zarar gören hem de kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçiler ise bir sonraki hasada kadar nasıl geçineceklerinin hesabını yapıyor. Yüksek faizlerle aldığı borcunu ödeyemeyen, bu yüzden üretimden vazgeçen Denizlili çiftçi Mehmet Ali Görel, borçlarından dolayı satmak istediği bahçesini dövizin yükselmesi nedeniyle kimsenin almadığını söyledi. Çiftçi Görel, “Hiç tarla bahçe alan yok. Diğer türlü de bir ödeme şansım yok” dedi. Ankara - Denizli - anka

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