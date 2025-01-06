CİMER’e 2024’te 4,5 milyon başvuru yapıldı

Vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2024’te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.

2018’den bu yana 35 milyonu aşkın başvuru yapılan ve vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmak istediklerinde akıllarına ilk gelen CİMER platformu, 2024’te de yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurumlarıyla vatandaşların talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturan CİMER’e 2024’te 7 farklı türden 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. CİMER’den yıl içinde vatandaşlara 7 milyon 360 bin cevap gönderildi. En çok başvuru yapılan konu “nüfus işlemleri” olurken en çok başvuru Malatya, Ankara ve İzmir’den yapıldı. AA

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