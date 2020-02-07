Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu

Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerin de negatif çıktığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık." dedi. Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerin de negatif çıktığını kaydeden Bakan Koca, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik." ifadelerini kullandı. AA

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