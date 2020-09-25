Çin yılda 1 milyar doz aşı üretmek istiyor

Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halen geliştirmekte olan aşılar yaygın kullanıma sunulduğunda yılda 1 milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Cıng Congvey, düzenlediği basın toplantısında, kurulan yeni fabrikalarla ülkenin üretim kapasitesini yıl sonu itibarıyla 610 milyon doza çıkarmayı planladıklarını, gelecek yıl ise 1 milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Komisyonun Aşı Geliştirme Görev Gücüne önderlik eden Cıng, hükümetin test ve üretim tesislerinin inşasına yönelik teşvik ve desteğinin mevcut üretim kapasitesinin hızla artmasına katkı sağladığını kaydetti. Cıng, halen geliştirme aşamasındaki aşıların yaygın kullanıma hazır hale gelmesinin ardından ilk olarak sağlık çalışanlarının, sınır personelinin ve risk grubundaki yaşlı nüfusun aşılanmasına öncelik verileceğini, ardından genel kamuya yönelik aşı kampanyalarının yürütüleceğini belirtti. Bu arada Çin ilaç şirketi SinoVac, üçüncü aşama klinik denemeleri devam eden "CoronaVac" adlı Kovid-19 aşı adayını kitlesel ölçekte üretmek üzere Pekin'in güneyinde yılda 500 milyon doz üretme kapasitesine sahip bir fabrikanın açılışını bugün gerçekleştirdi. AA

Okunma Sayısı: 209

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.