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Cirit: Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım

22 Temmuz 2019, Pazartesi 18:34
Yargıtay Başkanı Cirit, "Katma değeri yüksek teknolojik mallar üretmemiz lazım ki geleceğe bu ülkeyi taşıyabilelim. Onun için çok bilgi birikimine ihtiyacımız var. " dedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde, öğrencilere sevdikleri işi yapmaları tavsiyesinde bulundu.

İsmail Cirit, şöyle konuştu:

"Gelecekte belli makamlara, devlette belli yerlere gelme noktasında önemli bir alan. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra daha rahat iş bulabilirler. Toplumun bize yüklemiş olduğu sorumluluklar var. Bu konuda ideallerini gerçekleştirme noktasında kendilerini tatmin edebilecekleri gibi ekonomik bakımdan da hukuk önemli getirisi olan bir dal. Kamunun her yerinde, valiliklerde, kaymakamlıklarda, hakim ve savcılıklarda görev alabilecekleri gibi avukat olarak da görev alabilirler. Ben her konuda kendilerini tatmin edeceğine inanıyorum."

"Türkiye Cumhuriyeti, lider özellikli bir devlettir"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yapay zekanın ve nanoteknolojinin geliştiği bugünlerde, donanım sahibi olunması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelecekte katma değeri çok yüksek olan ürünler üretmemiz lazım. Özellikle şu 17 yılda 20 milyar dolarlarda olan ihracatımız, şu anda 70 milyar dolarlara çıktı. Gayri safi milli hasılamız belli bir orandayken şimdi kişi başına 10 bin dolar seviyesine geldi ama katma değeri yüksek mal üretemiyoruz. Ar-Ge çok önemli. Katma değeri yüksek teknolojik mallar üretmemiz lazım ki geleceğe bu ülkeyi taşıyabilelim. Onun için çok bilgi birikimine ihtiyacımız var. Ar-Ge'ye son zamanlarda oldukça önemli yatırımlar yapılıyor ama dünya ölçeğine baktığımızda yine de çok ileride olduğumuzu söyleyemeyiz. O nedenle, Ar-Ge'ye değer vermemiz lazım, gençlerimizi oraya yönlendirmemiz lazım. İnovasyon ve Ar-Ge geleceğimizdir. Bu 4. sanayi devrimini ıskalamamamız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, lider özellikli bir devlettir, tarih boyunca büyük devletler kurmuştur ve hep adalet üzerine yükselmişlerdir ama artık gelecekte ekonomik bazda konuşuluyor. O nedenle, bilgiye ve teknolojiye çok önem vermemiz lazım."

"Amacımız, fikir üreten insanların yetişmesi"

İHÜ Rektörü Recep Şentürk ve İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Yargıtay Başkanı Cirit’e İbn Haldun'un Siyaset Dairesi'ni hediye etti. Yargıtay Başkanı Cirit'in de Şentürk'e hediye takdimi oldu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah doğru tercihi kendiniz için yaparsınız ama hakikaten bizim bugün yaşadığımız dünyanın yüzleştiği birçok sorunun çözümü parlak zihinlerin kafasını büyük meselelere yormamasından geçiyor. Maalesef herkes doktor, mühendis olursa, para kazanmak için mesleklere yönelirse o zaman bu dünyanın meselelerini, insanlığın meselelerini kim düşünecek? Onun için sosyal bilimler önemli. Sosyal bilimlerden maksadımız büyük meseleleri düşünen, fikir üreten insanların yetişmesi. Özbekistan'da bulunduğumuz hafta sonu yaptığımız ziyaretlerde şunu gördük, devrinin en parlak zihinleri İslami ilimlerle toplum bilimleriyle zaman geçirmiş, zaman harcamış, talebe yetiştirmiş, eser vermiş. İbn Haldun'un sadece giriş diye yazdığı 3 cilt bütün sosyal bilimlere giriş olmuş. Çok sosyoloji deniyor ama ben iktisatçı olarak biliyorum ki, İbn Haldun, Marx'ın da Smith'in de atası, dolayısıyla, ekonomi biliminin de politik ekonominin de atası, tarih biliminin de atası. O zaman demek ki fikir önemli, fikir kalıcı."  

AA

Etiketler: Türkiye, devlet, hukuk, siyaset
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